Экономист рассказал о крахе на мировом фондовом рынке

Крах фондовому рынку грозит при длительном росте фондовых индексов, если он обгоняет рост экономических или соответствующих сфер. Об этом 26 марта стало известно из заявления главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана.

Давид Тереладзе, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук, проанализировал высказывание и объяснил, почему таким прогнозам вполне можно доверять.

«Сейчас мы имеем дело с финансовым пузырем, когда цены на активы гораздо выше, чем они стоят в реальности. Если мы говорим про фондовый рынок, то сейчас стоимость акций и облигаций сильно переоценена. Необходимо проводить фундаментальный анализ и вычислять стоимость ценной бумаги, сравнивать ее с рыночной. Сейчас ситуация такова, что российские бумаги очень сильно перекуплены, в частности такие голубые фишки, как «Газпром», «Сбербанк». Это чисто спекулятивный рост, который был основан на низких процентных ставках, на ажиотажном спросе», — сообщил экономист.

По мнению Давида Тереладзе, в ближайшее время на рынке ожидается существенная коррекция, по предварительным прогнозам, где-то на 20–30%.

«Это связано с нагнетанием политической обстановки и напряженностью между Америкой и Россией, поэтому в ближайшее время мы ждем корректировку. Что будет в период ближайших пяти лет, зависит от политической обстановки. Политика сейчас имеет большее влияние, чем экономика. Можно предсказать, что если политическая ситуация будет стабильна, а нефть будет расти на фоне восстановления экономики после коронавируса, то рынок возьмет новые максимумы в ближайшей перспективе. Наш рынок очень сильно зависит от цены на энергоносители, они будут дорожать, соответственно, рынок будет расти. Финансовый пузырь у нас, кстати, не только на фондовом рынке, но и в сфере недвижимости», — отметил собеседник агентства.

В связи с такой нестабильной ситуацией экономист советует не вкладывать деньги в ценные бумаги, а отдать предпочтение валюте.

«Сейчас лучше выйти из рынка. Я считаю, что деньги на краткосрочное время стоит держать в валюте, в кэше, перевести в доллар, евро, потому что скоро они будут дорожать. Летом-осенью уже стоит заходить, как это экономисты называют, на дне, потому что зарабатывать можно и на падающем рынке. Главное, зайти тогда, когда рынок нащупает это дно. Вкладываться можно в голубые фишки, они наиболее стабильные и надежные, как показывает индикатор роста российского рынка», — резюмировал Давид Тереладзе.

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