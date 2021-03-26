Дефицит бюджета Саратова увеличился почти до 400 млн рублей

Саратов, 26 марта. Депутаты приняли решение увеличить дефицит городского муниципального бюджета до 398 миллионов рублей. Наиболее крупная часть средств пойдет на нужды комитета по строительству и инженерной защите — 53 миллиона, еще 43 получит администрация Волжского района на ремонт лицея, гимназии и детского сада.



Экономист Дарья Федорова рассказала корреспонденту ФАН, что в увеличении дефицита городского бюджета нет ничего удивительного. Саратовская область давно является убыточным регионом.

«А что вы хотели? Увеличение дефицита бюджета для нашего региона в целом является грустной традицией. Интрига только в том, на какую сумму дефицит увеличится. У нас очень слабая экономика, на более-менее приличном уровне «бултыхается» только сельское хозяйство. Промышленность, как главный локомотив финансового благополучия, у нас по-прежнему едва дышит. Конечно, подвижки есть, но эффект от них будет заметен позже», — резюмировала специалист.

Ранее стало известно, что Саратовская область получит федеральные дотации. В 2021 году дефицит бюджета Саратовской области составляет около 13 млрд рублей.