Комментатор Фабричнова рассказала о соперничестве Мазепина и Шумахера в «Формуле-1»

Противостояние Никиты Мазепина с Миком Шумахером в этом сезоне «Формулы-1» будет захватывающим зрелищем, но нужно понимать, что в очки Мазепин в этом году вряд ли попадет. Об этом в беседе с ФАН заявила комментатор «Формулы-1» Наталья Фабричнова.

На международном автодроме Бахрейна «Сахир» стартовал 72-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». В этот раз внимание российских болельщиков приковано к дебютанту, 22-летнему Никите Мазепину, ставшему четвертым представителем нашей страны в «королевских гонках».

Ранее в Ф-1 выступали Виталий Петров, Даниил Квят и Сергей Сироткин. В прошлом сезоне Мазепин ярко проявил себя в «Формуле-2»: он занял пятое место, выступая не за самую сильную команду. Соревноваться во втором дивизионе еще год молодой гонщик не захотел и в межсезонье начал искать варианты в элитном дивизионе. Финансовую помощь спортсмену оказал его отец — известный предприниматель Дмитрий Мазепин. Кроме того, Мазепину-старшему удалость договориться о сотрудничестве с американской автогоночной командой «Хаас». В итоге компания «Уралкалий», где Мазепин числится заместителем председателя совета директоров, стала титульным спонсором «Хаас», а Никита — одним из пилотов команды.

Сокомандник россиянина — сын легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера — 22-летний Мик Шумахер, который в прошлом сезоне стал победителем гоночной серии «Формула-2». И хоть «Хаас» справедливо признается самой слабой командой этого сезона, но пилотам с чего-то нужно начинать свой взрослый гоночный путь.

26 марта на трассе Бахрейна состоялась стартовая практика первого этапа. Победителем первой гонки стал голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Дебютировавший в элите Никита Мазепин сражался за 19-е место со своим напарником, Миком. Шумахер-младший провел первую практику немного лучше россиянина. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) Мазепин на этапах чемпионата мира на протяжении сезона будет выступать без российского флага и национального гимна, но американская команда все же раскрасила болид гонщика в цвета триколора РФ.

Комментатор Наталья Фабричнова призвала болельщиков быть реалистами и не надеяться на скорые хорошие результаты Мазепина.

«Дебют в «Формуле-1» — это всегда один из запоминающихся дней в карьере любого пилота. Мы пожелаем Никите Мазепину, чтобы этот дебют удался, но нужно быть реалистами и понимать, что вряд ли команда «Хаас» позволит Никите бороться за очки в этом сезоне. Команда открыто говорит о том, что они сосредоточены на сезоне 2022 года, когда регламент «Формулы-1» полностью изменится. Ведь чем раньше ты начнешь подготовку, тем больше потом шансов опередить соперников», — сказала она.

Фабричнова отметила, что сезон 2021/2022 для Никиты и его партнера по команде Мика Шумахера — сезон новичков.

«В течение года они полностью должны понять «Формулу-1», если это вообще возможно. Также они должны научиться работать с командой, ведь команды в Ф-1 — это очень большие коллективы. В этом сезоне им нужно внедриться в команду и выжимать максимум из той техники, которую они имеют в своем распоряжении», — рассказала Наталья Фабричнова.

Комментатор считает, что в этом сезоне нужно сосредоточиться не на высоких местах, а понаблюдать за борьбой Мазепина и Шумахера между собой.

«Это будет захватывающее зрелище — каждому из пилотов необходимо доказать, что они не зря попали в Ф-1. За Миком — чемпионство в «Формуле-2» и громкая фамилия. За Никитой — отличная борьба в прошлом году за титул Ф-2 и вице-чемпионство в Гран-при Ф-3. Это все уже позади. Теперь карьеру нужно строить заново, уже в высшем дивизионе — «Формуле-1». Это большая ответственность и большая гордость, как ранее сказал Никита», — объяснила Фабричнова.

Ранее ФАН рассказывал о 41-летней британской фигуристке, которая не стесняется выступать на чемпионате мира с более молодыми соперницами.