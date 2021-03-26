Чеснаков спрогнозировал провал «самого большого митинга» ФБК

Политолог Алексей Чеснаков прокомментировал новый проект ФБК (признан иноагентом) — онлайн-учет готовых к протестам россиян для последующего участия в «крупнейшем митинге» в России. По прогнозам эксперта, фонд не сможет провести протестную акцию такого масштаба даже при условии достижения цели — регистрации полумиллиона участников.

Структуры Алексея Навального 23 марта анонсировали «самый большой в истории современной России митинг», призванный поддержать блогера. Дату проведения ближайшей акции в фонде объявят после регистрации на специальном сайте 500 тысяч готовых к протестам людей. Потенциальным участникам предлагается оставить адреса электронных почт и указать города, в которых они планируют выйти на митинг. После регистрации отметка об участии появляется на карте.

Акцию, названную в Сети «маршем полумиллиона», прокомментировал в эфире «Эха Москвы» политолог Алексей Чеснаков. По его прогнозам, значительное число зарегистрированных в программе ФБК не придут на митинг оффлайн.

«Вы знаете, есть такой термин «конверсия». От числа тех людей, которые декларируют свою готовность участвовать в политическом мероприятии в интернете, до числа тех, кто реально приходит на мероприятия, очень большая дистанция», — отмечает эксперт.

Что говорит статистика

В настоящее время социологи отмечают низкий протестный потенциал в России. Согласно опросу ФОМ 19-21 марта, готовность россиян к митингам невелика. К примеру, 27 декабря 2020 года о желании выйти на акции заявляли четверть респондентов, однако с 24 января по 21 марта 2021 года готовых протестовать россиян насчитывается не более 17%.

Несоответствие числа регистраций на карте сайта и реальной готовности россиян к протестам может косвенно доказывать использование командой ФБК накруток, тем более, что технические возможности для этого есть. Как выяснили журналисты ФАН, используя разные почты, один и тот же человек может поставить на карте сайта неограниченное число отметок.

Риски «обогащения данных»

По оценке Чеснакова, реальной целью регистрации потенциальных участников протеста может быть сбор персональной информации.

«Я связываю это с так называемым «Умным голосованием». Думаю, что организаторы этой акции по онлайн-митингу просто собирают данные для того, чтобы дальше мобилизовывать своих сторонников перед выборами в сентябре», — рассказал политолог в эфире «Эха Москвы».

В Telegram-канале Чеснаков сообщил также о риске «обогащения данных» потенциальных участников протеста. Структуры Навального располагают базами, которые содержат имена донатеров и суммы пожертвований, косвенно указывающие на финансовое положение лиц, адреса электронной почты подписанных на рассылку, а также информацию о месте жительства зарегистрированных в системе «Умного голосования». Теперь к ним прибавятся адреса россиян, готовых выходить на митинги.

Эксперт отмечает, что суммирование данных позволяет с высокой точностью идентифицировать активистов, что, в свою очередь, несет угрозу их безопасности.

«Могут ли эти данные попасть третьим лицам (спецслужбы, бизнес-структуры, зарубежные группы, специализирующиеся на России и т. д.)? Естественно. Кстати, это разрешают сами присылающие данные, которые не читают оферту, где прямо говорится о возможности передачи данных третьим лицам», — отмечает Чеснаков.

Ранее аналогичную точку зрения высказал политолог Алексей Мухин, подчеркнув, что в соцсетях проект ФБК уже окрестили «переписью» глупцов. Эксперт отметил, что живущим за границей организаторам акции безразлична судьба протестного контингента РФ, и выразил удивление, что в современном мире «вообще кто-то ведется на подобные вещи».