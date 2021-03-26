«Юнармия» стала партнером нового сезона «Большой перемены»

Москва, 26 марта. Всероссийское движение «Юнармия» стало партнером направления «Служи Отечеству!» нового сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом заявили организаторы на торжественной церемонии открытия конкурса.

Как отметила первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова, «Большая перемена» — это хороший опыт для всех творческих и активных школьников страны.

«Большая перемена» — это уникальная возможность рассказать о своих проектах, поделиться креативными идеями, проявить свои способности и таланты. На этой площадке соберется самая творческая, активная и инициативная молодежь из разных уголков нашей страны. Участие в столь масштабном проекте позволит набраться необходимого опыта, найти новых друзей и единомышленников, добиться всех поставленных целей», — уверена Дарья Борисова.

В рамках онлайн-марафона, посвященного старту второго сезона конкурса «Большая перемена», состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между организаторами конкурса и представителями «Юнармии». Подписи в документе поставили Дарья Борисова и координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Гостями церемонии открытия стали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова, победители первого сезона «Большой перемены», их наставники и родители.

В 2020 году участники конкурса соревновались по девяти направлениям. В новом сезоне к ним добавятся еще три, в том числе и специальное направление «Юнармии» — «Служи Отечеству!».

Еще одно новшество сезона «Большой перемены» — участие учеников 5-7 классов. Для них будет организован специальный игровой трек, а финал конкурса пройдет в июле 2021 года в «Артеке». Победителями в этой категории станут 300 школьников. В качестве приза они отправятся в путешествие на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно. Кроме того, впервые вместе со школьниками в конкурсе смогут участвовать и студенты среднего профобразования.

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно, на платформе bolshayaperemena.online. Очные полуфиналы состоятся во всех федеральных округах, а финал конкурса пройдет в «Артеке» в ноябре 2021 года.