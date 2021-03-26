Николай Григорьев раскрыл особенности бойкота Китая фирмам Nike и H&M

Руководство американских компаний Nike и H&M не учло огромных возможностей правительства Китая по мобилизации своих граждан. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что после отказа двух американских брендов покупать китайский хлопок жители поднебесной перестали приобретать продукцию этих фирм. По его словам, в действиях китайского правительства есть одна интересная особенность.

«Это делается не с помощью государственных запретов. Китайский народ в едином порыве просто отказывается покупать продукцию указанных компаний. Какие могут быть претензии непосредственно к властям в этой ситуации? В противном случае дело могло бы дойти до судебных исков в рамках Всемирной торговой организации, международных арбитражей. Здесь же никто ничего официально не запрещал. Вы оскорбили китайский народ, теперь он не хочет носить вашу одежду. Пожалуйста, торгуйте ею дальше. Просто ее никто не купит», — сообщил специалист.

Николай Григорьев подчеркнул, что использовать подобную стратегию получится далеко не в каждой стране.

«Дело не приеме, а в том, каковы ваши операционные возможности общественной мобилизации. Под тяжелым взглядом ЦК Компартии Китая все население быстро поняло, что не хочет носить одежду этих брендов. Если же у вас нет такого неюридического инструмента, то граждане могут ответить: «А вот нас ничего не обидело, мы и дальше будем покупать эти товары!» — рассказал собеседник ФАН.

В завершение он отметил, что данная ситуация стала результатом непродуманных действий управленцев американских фирм.

«Мы часто приписываем топ-менеджерам выдающиеся аналитические способности. Я абсолютно уверен, никто даже не задумывался о долгосрочных последствиях таких шагов», — резюмировал маркетолог.

Ранее Николай Григорьев назвал главную проблему в конфликте Nike и H&M с Китаем.