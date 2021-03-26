В Китае предрекли уничтожение сил НАТО в Черном море в случае нападения на Крым

Пекин, 26 марта. Силы НАТО будут уничтожены в Черном море в случае военной агрессии против Крыма. К такому выводу пришли эксперты китайского портала Jinri Toutiao.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе «на суше, в море и в воздухе». Он также добавил, что Альянс намерен значительно увеличить число военных учений в регионе. Позднее в МИД РФ заявили, что Москва будет адекватно отвечать на деятельность НАТО в Черном море, действуя в интересах обеспечения собственной безопасности, передает «ПолитЭксперт».

Китайские аналитики выразили уверенность, что странам НАТО не стоит переоценивать свои возможности в военной сфере, так как реальный конфликт с Россией в Черном море приведет к полному уничтожению сил Альянса. При этом НАТО в Черном море угрожает не только российский флот, но и Крымский полуостров, где базируется большое количество вооружения и военной техники.

«Российский Крым, без преувеличения, по своей мощи равносилен двум авианосцам . И в случае военного конфликта с НАТО он сможет оказать достойную боевую поддержку Черноморскому флоту», — говорится в публикации.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить на недружественные шаги со стороны НАТО. В ведомстве отметили, что российская сторона будет учитывать агрессивные действия НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Кроме того, в МИД РФ опровергли заявление Столтенберга о том, что Москва якобы отказывается от диалога с Альянсом, передает «Царьград».