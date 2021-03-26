Грузовые суда с нефтью задерживаются из-за инцидента в Суэцком канале

Каир, 26 марта. Танкеры, на борту которых находится черное золото на сотни миллионов долларов, задерживаются из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале.

В данном положении находятся, по оценкам аналитической компании Kpler, семь судов. Эти танкеры занимаются перевозкой 6,3 миллиона баррелей нефти. Учитывая, что цена Brent достигла 64 долларов за баррель, можно сделать вывод, что в канале заблокировано топливо на сумму приблизительно 403 миллиона долларов.

«По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, задержаны из-за инцидента», — пишет «Газета.ру».

Если Ever Given не получится снять с мели до выходных, то могут оказаться задержанными еще три судна. На их борту находятся около 2,5 миллиона баррелей черного золота, стоимость которых оценена в 160 миллионов долларов.

Ранее агентство Bloomberg заявляло, что из-за «пробки» в Суэцком канале увеличиваются цены на морские грузоперевозки. Также аналитики рассчитали ежедневные убытки на основе информации о средней стоимости грузов, которые переправлялись через этот путь.