Молодая жена Петросяна огрызнулась на комплимент подписчицы

Москва, 26 марта. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась кадром с новой фотосессии. Девушку осыпали комплиментами, но на один из них она огрызнулась.

Брухунова опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена в белоснежном наряде. Дополнила его девушка кудрями, массивными украшениями и сапогами на каблуке.

«Из неопубликованного», — лаконично подписала она снимок.

Подписчики одарили жену Петросяна лайками и восторженными сообщениями. Многие заметили, насколько такой женственный образ идет Брухуновой. Фанаты сразу же припомнили хейтерам негативные комментарии о гардеробе девушки.

Одна из подписчиц особое внимание обратила на сапоги.

«Жаль, что вы не любите обувь на каблуке. Потрясающе вам идет», — обратилась она к Брухуновой и поставила смайл в виде сердца.

Жена Петросяна неожиданно резко отреагировала на комментарий. Оказалось, что девушка страдает из-за проблем со здоровьем.

«Здравствуйте. С чего вы взяли, что я не люблю обувь на каблуке? Мне запрещено носить каблук из-за болезни вен. Оперироваться вновь у меня никакого желания нет», — ответила она.

Брухунову между тем продолжают подозревать в беременности. Жена Петросяна в последнее время выбирает свободную одежду, под которой вполне можно спрятать округлившийся живот. Но сама девушка утверждает, что всего лишь поправилась.