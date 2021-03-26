Почему католическая и православная Пасха отмечаются в 2021 году с разницей в месяц

Главный праздник всех христиан — Пасха, или Светлое Воскресение Христово, — всегда отмечается весной, когда природа переживает обновление. Это говорит о древних корнях праздника, поскольку земледельческие народы всегда с радостью встречали весеннее равноденствие.

Однако позже разные ветви христианства начали отмечать Пасху Христову не в сам момент равноденствия, а в другое время, хотя по-прежнему всегда весной. Изначально христианская Пасха совпадала с иудейской (праздником Песах в память Исхода из Египта). Дело в том, что события Страстной недели и христианской Пасхи произошли, когда жители Иерусалима готовились отметить Песах.

Первоначально христианство было близко к иудейской традиции, однако вскоре оно стало всемирной религией и полностью отмежевалось от иудаизма. Соответственно, пришлось пересмотреть и время празднования христианской Пасхи.

Для расчета ее празднования еще в 325 году на Первом Вселенском соборе была выработана специальная методика, которая получила название «правило пасхалий». Согласно ему, Пасха празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия. Для расчета использовался юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры. Наступление Пасхи тогда рассчитывали по солнечно-лунной системе.

Однако позже ветви христианства стали развиваться по-разному. В настоящее время используются две различные пасхалии — григорианская (католическая) и александрийская (православная).

Католическая и православная пасхалии

Начиная с 1583 года, католическая церковь использует григорианскую пасхалию, введенную папой римским Григорием ХIII. По ней для расчетов принимается день весеннего равноденствия 21 марта по григорианскому (солнечному) календарю.

В то же время большинство православных церквей придерживаются александрийской пасхалии, за основу которой берется юлианский календарь. Кроме того, в александрийской пасхалии используется не солнечный, а солнечно-лунный календарь. При этом пасхальное полнолуние в александрийской пасхалии в XX–XXI веке наступает на 4–5 дней позже реального астрономического полнолуния вследствие накопившейся погрешности. Кроме того, есть еще одно правило: в отличие от католической, православная Пасха всегда отмечается после иудейского Песаха, так сохраняется последовательность событий последних дней земной жизни Христа.

Таким образом, дело не только в том, что юлианский календарь, по которому до сих пор живет Русская православная церковь, отстает на 13 дней от современного григорианского. Правило пасхалий гораздо сложнее.

Поэтому Пасха «кочует» по календарю, а вместе с ней ежегодно меняется время привязанных к ней важнейших переходящих праздников (Лазарева суббота, Вход Господень в Иерусалим, Троица и Пятидесятница и др.), а также время Великого поста.

Григорианская (католическая) Пасха примерно в 30% случаев совпадает с юлианской (православной). Последний раз такое совпадение было в 2017 году, следующее будет только в 2025-м.

В 45% случаев католическая Пасха опережает православную на одну неделю, в 5% — на четыре недели (именно такая чрезвычайно редкая ситуация сложилась в 2021 году), в 20% — на пять недель. Разницы в две и в три недели не бывает.

В 2021 году иудейский Песах приходится на 28 марта, католическая Пасха — на 4 апреля, православная Пасха — на 2 мая.