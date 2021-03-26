Бразилия предоставит вид на жительство мигрантам из Венесуэлы

Бразилиа, 26 марта. Бразилия упрощает для венесуэльцев процедуру получения вида на жительство. Документы позволят мигрантам работать и получать государственные услуги. Разрешение на временное проживание будет действовать два года с дальнейшей возможностью продления на неопределенный срок. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на постановление бразильского правительства.

#25Mar | Brasil simplifica trámite para que venezolanos obtengan residencia en el país https://t.co/yx0k6X9SMk — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 26, 2021

Ежедневно в Бразилию въезжает свыше 500 венесуэльцев, 250 из них просят убежища или оформление статуса временного проживания. При въезде в Бразилию мигранты могут предъявит любой документ, удостоверяющий личность, даже с истекшим сроком годности. Для детей до девяти лет достаточно иметь только свидетельство о рождении. Утвержденный правительством Бразилии указ поможет сократить очереди на границе с Венесуэлой.

Венесуэльский политик Дэвид Смолански отмечает, что еще одной целью принятия подобного указа является уменьшение количества заявлений о предоставлении статуса беженца венесуэльцам. Документ регулирует Международная конвенция, он имеет больше ограничений и зависит от решения Национального комитета по делам беженцев (Conare).

Новый законопроект сформирован в соответствии с законом от 2019 года, когда Бразилия объявила Венесуэлу «страной с серьезными нарушениями прав человека». В Рио-де-Жанейро намеревались упростить миграционные процедуры, чтобы облегчить въезд гражданам боливарианской республики.

В Бразилии проживает около 262 тыс. мигрантов из Венесуэлы. Большая часть из них обосновалась в стране за последние пять лет. В Бразилию они прибыли по сухопутной границе. Из этого количества свыше 46 тыс. человек уже получили статус беженца. Более 100 тыс. еще ожидают ответа. Остальные предпочли запросить временный вид на жительство.

В Колумбии для венесуэльских мигрантов разрабатывается статус временной защиты. Проект курирует президент страны Иван Дуке. Предполагается, что такой документ будет действовать на протяжении десяти лет.

Контрольная миссия ООН в Колумбии (ONU) сообщала, что страна приняла более 1,7 млн венесуэльских беженцев. Общее число мигрантов из Венесуэлы в Колумбии превышает 5 млн человек.

По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 4 млн граждан. Такой миграционный поток признали одним из крупнейших на планете.