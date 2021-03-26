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Бразилия предоставит вид на жительство мигрантам из Венесуэлы

Бразилия выдаст венесуэльским мигрантам вид на жительство сроком до двух лет

Бразилиа, 26 марта. Бразилия упрощает для венесуэльцев процедуру получения вида на жительство. Документы позволят мигрантам работать и получать государственные услуги. Разрешение на временное проживание будет действовать два года с дальнейшей возможностью продления на неопределенный срок. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на постановление бразильского правительства.

Ежедневно в Бразилию въезжает свыше 500 венесуэльцев, 250 из них просят убежища или оформление статуса временного проживания. При въезде в Бразилию мигранты могут предъявит любой документ, удостоверяющий личность, даже с истекшим сроком годности. Для детей до девяти лет достаточно иметь только свидетельство о рождении. Утвержденный правительством Бразилии указ поможет сократить очереди на границе с Венесуэлой.

Венесуэльский политик Дэвид Смолански отмечает, что еще одной целью принятия подобного указа является уменьшение количества заявлений о предоставлении статуса беженца венесуэльцам. Документ регулирует Международная конвенция, он имеет больше ограничений и зависит от решения Национального комитета по делам беженцев (Conare).

Бразилия выдаст венесуэльским мигрантам вид на жительство сроком до двух лет

Новый законопроект сформирован в соответствии с законом от 2019 года, когда Бразилия объявила Венесуэлу «страной с серьезными нарушениями прав человека». В Рио-де-Жанейро намеревались упростить миграционные процедуры, чтобы облегчить въезд гражданам боливарианской республики.

В Бразилии проживает около 262 тыс. мигрантов из Венесуэлы. Большая часть из них обосновалась в стране за последние пять лет. В Бразилию они прибыли по сухопутной границе. Из этого количества свыше 46 тыс. человек уже получили статус беженца. Более 100 тыс. еще ожидают ответа. Остальные предпочли запросить временный вид на жительство.

Бразилия выдаст венесуэльским мигрантам вид на жительство сроком до двух лет

В Колумбии для венесуэльских мигрантов разрабатывается статус временной защиты. Проект курирует президент страны Иван Дуке. Предполагается, что такой документ будет действовать на протяжении десяти лет.

Контрольная миссия ООН в Колумбии (ONU) сообщала, что страна приняла более 1,7 млн венесуэльских беженцев. Общее число мигрантов из Венесуэлы в Колумбии превышает 5 млн человек.

По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 4 млн граждан. Такой миграционный поток признали одним из крупнейших на планете.

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