Электромобили Xiaomi будут собираться на заводе Great Wall

Пекин, 26 марта. Следующая неделя должна стать моментом, когда Xiaomi объявят о своих планах касательно производства электромобиля.

Ожидается, что главным партнером компании станет Great Wall Motor, китайский производитель автомобилей. По неподтвержденным данным, первый электрокар должен сойти с конвейера в 2023 году.

Xiaomi имеет широкую линейку товаров, в нее входят рисоварки, самокаты и очистители воздуха. Электромобиль должен стать самой технологически сложной разработкой, однако основную прибыль компании будет приносить продажа смартфонов.

Некоторые производители электроники уже заявили о своих планах по выходу на рынок электрокаров. Например, Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль в 2024 году, а Huawei уже договаривается с потенциальными партнерами для производства.

Кроме традиционных рынков, китайская корпорация Xiaomi ранее инвестировала в киберспорт.