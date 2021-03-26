Путин рассказал об уникальных характеристиках российской ракеты «Авангард»

Москва, 26 марта. Российские технологии, в том числе в оборонной сфере, обладают уникальными характеристиками. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Данное заявление российский лидер сделал на заседании набсовета организации «Россия — страна возможностей». Один из участников проекта сообщил о планах создать аппарат для полета на Венеру, однако для этого необходим материал, выдерживающий высокие температуры.

В ответ Путин напомнил о российском ракетном комплексе «Авангард».

«Температура на поверхности Солнца примерно 6000 градусов. А на наконечнике ракеты нашей новейшей системы «Авангард» достигает 2000 почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу. Эффект эскимо создается», — сказал президент.

При этом он добавил, что ракета все равно продолжает управляться, что говорит о стойкости материалов, в то время как на Венере температура составляет всего 500 градусов.

Ранее китайские эксперты сообщали, что Вашингтон опасается российского гиперзвукового вооружения, в том числе ракетных комплексов «Авангард».