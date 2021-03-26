Зебра Чита родила дочку в красноярском зоопарке «Роев ручей»

Красноярск, 26 марта. Сотрудники зоопарка «Роев ручей» празднуют пополнение в семействе зебр. Самка по кличке Чита накануне стала мамой.

Маленькую зебру назвали Виктория. На новорожденную уже могут посмотреть посетители, ведь зебрята встают на ноги в первые дни жизни.

Все питомцы сейчас находятся в обогреваемом вольере. С наступлением лета теплолюбивые копытные перейдут в открытые вольеры. В сибирском зоопарке зебры живут уже 13 лет, они прибыли в Красноярск в 2007 году вместе с другими представителями фауны из ЮАР.

Альпака из зоопарка в Улан-Удэ вывела в свет своего детеныша по кличке Диего, сообщал ФАН.