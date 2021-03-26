США вооружают солдат ВСУ американскими внедорожниками Humvee

Одесса, 26 марта. Американский сухогруз Ocean Glory зашел в порт Одессы, чтобы разгрузить военную помощь США для Вооруженных сил Украины, передают СМИ.

Согласно имеющейся информации, сухогруз, специализирующийся на военных перевозках, доставил на Украину 350 тонн техники.

«Порт отправления — Чарльстон, порт назначения — Одесса. На борту около 350 тонн различного снаряжения военного назначения, в том числе 35 американских внедорожников Humvee», — отмечают СМИ.

В данный момент разгрузка корабля уже началась: все поставленное снаряжение, включая внедорожники будет передано на вооружение украинской армии.

Стоит отметить, что ранее Вашингтон открыто пообещал предоставить Украине экономическую и военную помощь. Об этом заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По мнению французских обозревателей, США также могут воспользоваться желанием Украины заменить свои старые истребители, чтобы разместить свои самолеты у границ России. Но при этом союзничество с НАТО не сможет спасти армию Украины от поражения в случае обострения конфликта в Донбассе, передает «Царьград».