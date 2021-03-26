Вездеход из «Судьи Дредда» с Сильвестром Сталлоне выставили на продажу

Вашингтон, 26 марта. Внедорожник, появлявшийся в фантастическом боевике «Судья Дредд» с Сильвестром Сталлоне в главной роли, выставили на продажу.

Для фильма, вышедшего на экраны в 1995 году, выпустили 31 вездеход. Объявление о продаже одного из них появилось на Craigslist.org.

Внедорожник обладает антуражным внешним видом, но его внутреннее содержимое оставляет желать лучшего. Фанатам картины и другим заинтересовавшимся интернет-пользователям предлагают приобрести его по цене новой Toyota Camry — 1,8 миллиона рублей.

Вездеход разработал в свое время дизайнер Дэвид Вудхаус. Он взял за основу армейский Land Rover 101 Forward Control. Кузов выполнен был из стеклопластика, его раскрасили в цвета такси, передает газета «Культура».

Тем временем книга писателя Патрика Несса «Поступь хаоса» получила кинообложку с изображением актеров Тома Холланда и Дейзи Ридли. Одноименный фильм вышел в прокат 25 марта.