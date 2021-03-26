Продюсер «Маски» раскрыл секреты нашумевшего телевизионного шоу

Москва, 26 марта. Второй сезон шоу «Маска» не перестает удивлять как зрителей, так и членов жюри. Конечно, такой популярный проект не обходится без скандалов и интриг.

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева призналась, что успех первого сезона заставил их бросить вызов самым себе и сделать продолжение проекта еще лучше. Зрители не раз подозревали, что выбывание участников спланировано заранее и на каждого артиста уже выделено определенное количество выпусков. Однако Сумачева утверждает, что продюсеры никак не влияют на членов жюри, и они голосуют так, как сами решат.

Главной проблемой при организации второго сезона был вопрос конфиденциальности. Оказалось, что многие зрители, присутствовавшие на съемках, снимали выступления участников и выкладывали видео в Сеть. В новых эпизодах было решено выводить людей из студии, когда звезда снимает маску.

«Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора — миллион рублей. У сотрудников съемочной группы больше — до трех миллионов рублей. У участников же сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей», — рассказала продюсер в интервью «Собеседнику».

Недавно Ольгу Бузову, которая принимала участие в шоу «Маска», заподозрили во лжи. Зрители считают, что на сцену вместо певицы выходил кто-то другой, а сама она появилась в костюме лишь в последний момент.