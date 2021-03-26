Дандыкин оценил результаты учений фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море

Москва, 26 марта. Корабль «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел учебные стрельбы в Баренцевом море. Военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik оценил результаты учений.

Фрегат проекта 22350, входящий в состав ракетной дивизии Северного флота, произвел обстрел береговой цели на Новой Земле из основного ракетного комплекса, информирует пресс-служба флота. Уточняется, что цель была успешно уничтожена с расстояния в 300 километров крылатой ракетой «Оникс».

Военный эксперт, капитан запаса 1-го ранга Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил, что этот корабль дальней океанской зоны, являющийся головным фрегатом проекта 22350, способен уничтожать самые дальние цели – наземные, надводные и другие.

По словам эксперта, фрегат «Адмирал Горшков» обладает мощной системой противовоздушной обороны «Полимент-редут», которая может использовать ракеты различной дальности. Также на его вооружении стоит одна из самых лучших артиллерийских установок.

«То есть при достаточно небольшом водоизмещении этот корабль показал свои выдающиеся характеристики и по скорости, и по мореходным качествам, и по вооружению», ‒ отметил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что еще один корабль проекта 22350, «Адмирал флота Касатонов», уже принят на вооружение ВМФ России, и ряд таких судов находится в стадии строительства. В будущем они могут стать частью не только Северного, но и других флотов, предположил Дандыкин.

Ранее зенитчики Северного флота провели учения по противовоздушной обороне в Арктическом регионе.