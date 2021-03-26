Российским путешественникам сообщили о старте продаж единого билета в Абхазию

Москва, 26 марта. Все желающие россияне, желающие отправиться на отдых в Абхазию, смогут приобрести для поездки единый проездной билет.

Перевозка туристов будет осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале в Адлере и в аэропорту Сочи. Начиная с 30 апреля и по 30 сентября путешественники смогут отправиться в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум, сообщает Автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция».

Оформить единый билет, в который включена поездка на поезде и автобусе, можно будет в кассах любого железнодорожного вокзала. Данная компания уже успешно организовала перевозки по аналогичному проездному документу от железнодорожного вокзала и аэропорта Минеральных Вод в Приэльбрусье.

Не так давно ассоциация туроператоров России сообщила о первых признаках возрождения въездного туризма — российские туроператоры начали принимать небольшие группы иностранных путешественников. Сообщается о небольшом количестве групп из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов.