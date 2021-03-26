Норкин завершил споры об имидже политиков анекдотом про трансвестита

Москва, 26 марта. Телеведущий Андрей Норкин опросил гостей ток-шоу «Место встречи», как, по их мнению, должен выглядеть идеальный политик.

Дискуссию телеведущий как всегда завершил изящным анекдотом. На этот раз — про трансвестита.

Отдельной темой обсуждения стало моральное право политиков носить дорогую брендовую одежду и предметы роскоши. Так, например, многих возмутила манера супруги президента Франции Эммануэля Макрона — Бриджит Макрон — облачаться в наряды, которые не могут позволить себе простые француженки.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что настоящий политик должен одеваться скромно и в костюмы от отечественных дизайнеров. Политический обозреватель Максим Юсин назвал иконой настоящего стиля канцлера ФРГ Ангелу Меркель — ведь никто не обращает внимание на то, во что она одета. Журналист Андрей Сидорчик заявил, что считает самым стильным политиком Че Гевару.

Не обошли вниманием и сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена, опозорившегося на весь мир своими провокационными фотографиями. Эксперты сошлись во мнении, что они бы, на месте американского лидера, не защищали такого сына.

Норкин подвел черту под дискуссией традиционным анекдотом.

— Вася, а у тебя что, жена — трансвестит?

— Да, а чо?

— Да ничего, предупреждать надо было!

Телеведущий Андрей Норкин регулярно «взрывает» аудиторию своими анекдотам и юморесками. Ранее Норкин рассмешил телезрителей меткой шуткой о склерозе президента США Джо Байдена.