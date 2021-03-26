Уволившийся американец получил матерный «привет» от шефа и тачку масляных пенни

Атланта, 26 марта. Американцу выплатили последнее жалованье горой масляных пенни в тачке. «Привет» от бывшего шефа содержал записку, в которой работодатель посылал уволившегося юношу к черту.

Андреас Ф. решил уволиться из авторемонтной мастерской и должен был получить положенные ему в этом случае выплаты. Работодатель дал понять, что ничего выплачивать американцу не собирается, тогда молодой человек обратился в министерство труда. Видимо, такие действия побудили нечестного на руку босса пересмотреть свое решение, но в очень оригинальном ключе. О «теплых» взаимоотношениях в трудовом коллективе сообщает Mirror.

Как оказалось, уходя с работы, 26-летний мужчина получил известие о том, что он опоздал на компенсационную выплату и работодатель ничего ему не заплатит. Такая постановка вопроса американцу не понравилась и он обратился в вышестоящие инстанции за помощью. После этого «хода конем» нечистоплотному руководителю пришлось-таки раскошелиться и выдать положенные деньги.

Однако, когда Андреас Ф. увидел свои деньги, он буквально обомлел. Дело в том, что ему доставили тележку, доверху нагруженную промасленными мелкими монетами. Кроме того сверху груды масляных пенни лежала персональная записка от бывшего шефа, а на конверте красовалась понятная и простая фраза «Иди к черту!». По словам спутницы молодого мужчины, он был «немного раздражен» этой ситуацией.

«Мы дошли до конца подъездной дорожки и увидели гигантскую кучу Пенни, покрытую маслом, и нам пришлось выгребать ее лопатой», — заметила подруга уволившегося авторемонтника.

Но еще больше он оказался раздосадованным, когда пересчитал полученные деньги. В тележке находилась только основная выплата, и она была гораздо меньше, чем полагалось. Итого житель штата Джорджия получил мелких монет на сумму 915 долларов США (около 666 фунтов стерлингов), и весило содержимое тележки около 500 фунтов (227 кг).

«На самом деле это даже не вся его зарплата, потому что в конце каждого месяца ему также платили надбавку ... так что работодатель определенно все еще должен деньги», — добавила девушка.

По словам подруги молодого человека, монеты действительно были все в машинном масле, и Андреас Ф. был вынужден брать каждый пенни в отдельности и стирать с него масло, а иначе невозможно даже его потратить. За два часа американец смог «отмыть» монет только на пять долларов, так что впереди еще долгая и рутинная работа.