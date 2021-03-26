Гаврилов встал на защиту фильма митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в своем фильме «Гибель империи. Российский урок» попытался выявить исторические процессы, которые могут повториться в России. Об этом ФАН заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

«Мы с удивлением наблюдаем развернувшуюся дискуссию вокруг фильма, — сказал он. — Странно, что среди нас есть люди, называющие себя патриотами, которые допускают жесткие критические высказывания в адрес автора данного проекта, а также историков и философов, положительно оценивших фильм. В частности, религиозного публициста Михаила Тюренкова».

Депутат уверен, что каждый человек вправе оценивать и высказывать свое субъективное мнение о представленных в фильме материалах. При этом он убежден, что владыка Тихон осуществил глубокий анализ прошедших событий, чтобы выявить исторические процессы, которые могут повториться в России.

По словам Гаврилова, информация, связанная с февральскими событиями 1917 года, может заставить задуматься и даже, возможно, подвигнет проверить, изучить те факты, а также даст пищу для размышлений.

«Безапелляционное непринятие мнения автора отбрасывает анализ исторических событий назад», — отметил парламентарий.

Он напомнил слова спикера российского парламента Вячеслава Володина, заявившего, что в фильме представлен пример того, как «дело заканчивалось плохо», если «элита работала на другие государства». От ориентированности элиты государства зависит развитие, суверенитет, благосостояние этого государства, добавил Гаврилов.

Подводя итог, политик отметил, что исторические события и роль отдельных личностей в жизни государства можно оценивать по-разному, и каждая точка зрения имеет место быть.

«Считаю, что созданная советским государством эпоха справедливости, уважения к человеку труда, патриотизма, дружбы народов была достойным выходом из сложившегося кризиса элит. Последствия же событий 1917 и 1990-х годов перекликаются и показывают истинную цену «свободы», — сказал он.

Гаврилов уверен, что отказ от анализа исторической ситуации может грозить распадом, колонизацией, уничтожением духовно-нравственной основы России.

Ранее некоторые «догматические» монархисты подвергли резкой критике фильма владыки Тихона за недопустимую, по их мнению, позицию в отношении последнего российского императора Николая II.