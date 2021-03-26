Евросоюз может объявить «вакцинную мировую войну» собственным гражданам

На прошедшем накануне виртуальном саммите глав государств, входящих в ЕС, французский президент Эммануэль Макрон сделал резонансное заявление о начавшейся «войне нового типа», или «войне вакцин». По мнению лидера Франции, Россия и Китай своими вакцинами и их активным распространением могут оказать политическое давление на многие страны мира, в том числе и на Евросоюз. Чтобы этого не допустить, необходимо наращивать производство собственных препаратов.

Заявление Макрона уже было воспринято российской стороной как сугубо политическое. Депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил в развязывании этой самой войны нового типа западное сообщество, которое, по его мнению, руководствуется в отношении России и Китая «своими геополитическими штампами».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал заявление Макрона. Он заявил, что «никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет».

Создатели «Спутника V» на своей странице в Twitter отметили, что всеми силами старались и стараются избежать «политизации» вакцины.

А ранее и глава РФ Владимир Путин говорил о том, что наша страна не конкурирует в сфере производства вакцины от коронавируса, а старается помочь всем, кому это нужно. Более того, Путин задал вопрос, что же важнее в контексте подобных заявлений для западных лидеров: жизнь граждан или прибыль фармакологических компаний?

Вопрос, к слову, не праздный. Если в России планомерно идет вакцинация, общественная и экономическая жизнь восстановлены, а количество заражений находится на среднем, а по меркам некоторых западных государств, и низком уровне, то Европа переживает третью волну коронавирусной пандемии, с локдаунами, карантинами и существенными ограничениями для людей.

В той же Франции на 25 марта зарегистрировано почти 110 тысяч новых случаев заражения, 16 департаментов страны находятся в состоянии локдауна. По некоторым данным, тотальное закрытие всего и вся в ближайшее время ожидает еще три департамента. Помимо прочего, в стране запрещены собрания более шести человек в одном помещении, если речь не идет о похоронах или рабочем совещании. Массовые собрания на улицах страны также под тотальным запретом.

При этом французы еще не начали прививать людей старше 70 лет. Начало вакцинации этой группы риска ожидается только в ближайшую субботу.

Но зато Макрон уверенно заявляет, что ЕС к концу лета станет «крупнейшим производителем вакцин» в мире. К слову, тот же Китай выходит на производство восьми миллиардов доз в год. Еще в прошлом году Пекин готов был реализовать для других государств порядка 600 миллионов доз своего препарата.

В Европе, по словам самого же Макрона, «предстоящие недели будут тяжелыми», а Брюссель реагирует «слишком медленно» на динамику пандемии и необходимость вакцинации населения. И пока европейские государства «реагируют слишком медленно», в Британии, например, распространяется новый вид преступлений — вакцинное мошенничество. За год британская полиция зарегистрировала более шести тысяч правонарушений, связанных с COVID-19. Это и банальные прививки за деньги фальшивой вакциной, и взломы Национальной системы здравоохранения, и многое другое. Не факт, что эта волна мошенничества не захлестнет и другие европейские страны. Такого рода криминальные эпидемии вообще распространяются крайне быстро. Наверное, даже быстрее коронавируса.

Характерно, что на территории Европы и США действительно производятся свои вакцины, но если вспомнить историю с препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca, которая заключается в тяжелых побочных эффектах, а также периодической неэффективности препарата (люди, привитые этой вакциной, порой все равно заражаются коронавирусом), то за судьбу европейцев становится как-то беспокойно.

Ну, и естественно, на Западе включилась стандартная схема — только бизнес и ничего личного. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейские фармкомпании отправили на экспорт 77 миллионов доз вакцин. Это превышает количество привитых в самом Евросоюзе.

Катастрофичность ситуации понимают и некоторые европейские лидеры, которые пытаются думать о жизни и здоровье населения. Официальные лица Германии уже неоднократно заявляли о возможности, а то и необходимости регистрации «Спутника V», даже в частном порядке, а не через механизмы ЕС.

Такой политический демарш становится понятным, если знать, что за прошедшие сутки в Германии было выявлено 21 620 новых случаев инфекции. И хотя медицинские центры ФРГ прививают сейчас по 280 тысяч человек в день, этого мало. Мощности страны позволяют увеличить количество прививаемых, но не хватает вакцины.

Иные европейские государства уже зарегистрировали «Спутник V», невзирая на мнение Брюсселя по этому поводу. Но не везде эта регистрация прошла без скандала. Например, в Словакии президент страны Зузана Чапутова потребовала от премьера Игоря Матовича немедленной отставки за то, что он закупил партию российской вакцины.

Тем не менее, по последним данным, к 26 марта «Спутник V» был зарегистрирован уже в 60 признанных и непризнанных государствах по всему миру. Что касается Европы, то здесь российский препарат получил регистрацию в Сербии и Республике Сербской, Черногории, Венгрии, Республике Сан-Марино, Молдавии, уже упомянутой выше Словакии и Северной Македонии.

Более того, на пресс-конференции, состоявшейся 17 марта в Брюсселе, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что «не сомневается в качестве российской вакцины». Здесь дело не в качестве препарата, а именно в политике и «мировой войне нового типа». Только начала и участвует в этой войне совсем не Россия, все затеяли другие, вполне конкретные государства. Они воюют в этом случае не столько с нашей страной, сколько с собственным народом, который продолжает сидеть в локдаунах, беднеть и все равно заболевать десятками тысяч в сутки.

Для сравнения: в России на 26 марта выявлено 9167 заражений. По данным на 22.03.2021 в нашей стране было сделано 10,6 млн прививок. И число это будет только расти.