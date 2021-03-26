Транспортная прокуратура разбирается с загрязнением реки Бурная нефтепродуктами

Санкт-Петербург, 26 марта. Прокуратура проводит проверку после публикаций в прессе о загрязнении реки Бурная. По предварительным данным, очаг загрязнения находится в Приозерском районе.

По данным Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, возле причала в поселке Запорожское затонуло судно. Именно из него и могло вылиться топливо. По итогам проверки надзорное ведомство примет положенные меры и даст оценку действиям ответственных лиц.

По словам местных жителей, даже на удалении от реки чувствуется стойкий запах нефти. Один из них также заявил, что дизельное топливо может вытекать из сейнера, который он видел выше по течению реки.