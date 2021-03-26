Российский самолет на базе Як-40 с электродвигателем готовится к испытательному полету

Москва, 26 марта. Самолет на основе Як-40 с установленным электродвигателем вскоре поднимется в воздух, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Самолет с электрической силовой установкой на базе самолета Як-40 является экспериментальной моделью, подчеркнул Мантуров. На нем будет впервые отрабатываться установка электрического двигателя, и полеты с ее применением.

«Полетит он в ближайшее время», — подчеркнул глава Минпромторга.

Работа над электродвигателем мощностью в 500 кВт и размещением его на самолете ведется с 2016 года. Специалисты провели этапы наземных испытаний тестового образца. Вице-премьер России Юрий Борисов сообщал, что электрический самолет будет впервые публично показан в рамках грядущего Международного авиакосмического салона (МАКС).

Ростех ранее указал на то, что на МАКС-2021 будет показан «принципиально новый» самолет.