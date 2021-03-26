Пакистан провел испытания модернизированной баллистической ракеты

Исламабад, 26 марта. Испытания модернизированной баллистической ракеты Hatf-VI Shaheen-1A состоялись в Пакистане. Видео запуска ракеты было опубликовано в Сети.

Отмечается, что дальность действия усовершенствованной ракеты Hatf-VI Shaheen-1A составляет от 900 до 1000 километров. Данная ракета имеет длину 12 метров. Она может быть оснащена обычной или ядерной боеголовкой массой одна тонна.

Как рассказали в пресс-службе армии Пакистана, целью летных тестирований стала проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения.

С успешным проведением испытаний разработчиков и военных поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан.

Ранее сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания баллистических ракет в сторону Японского моря.