Пьяный водитель автобуса вез детей в школу в Тюменской области

Тюмень, 26 марта. Сотрудники ГИБДД регионазавели административное дело на водителя автобуса, который в состоянии алкогольного опьянения вез детей в сельскую школу.

Инцидент произошел на автодороге Богандинский — Червишево — Чаплык, где сотрудники полиции остановили школьный автобус, в котором ехали дети, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Составляя административный протокол, инспектор почувствовал исходящий от водителя запах спиртного. Алкотестер показал наличие 0,30 мг алкоголя, несмотря на то, что мужчина рано утром прошел медицинский контроль в сельской больнице.

Стражи порядка составили на водителя протокол за управление транспортом в состоянии опьянения. Девятнадцать детей доставил до школы другой автобус. Сотрудники автоинспекции организуют дополнительные проверки всех школьных автобусов в регионе.

Горящий автобус спровоцировал пробку возле Дома правительства в Москве, сообщал ФАН.