При столкновении поездов в Египте погибли 32 человека. События дня. ФАН-ТВ

32 человека погибли при столкновении двух поездов в Египте. По меньшей мере 66 человек пострадали. Об этом сообщили в Минздраве республики. Уточняется, что с рельсов сошли три вагона. Авария произошла в южном районе страны. Премьер-министр Мустафа Мадбули приказал должностным лицам немедленно оказать необходимую поддержку и быстро разрешить ситуацию. На место происшествия были направлены спасатели и 36 машин скорой помощи. Генпрокуратура Египта начала расследование катастрофы. Создана специальная комиссия следователей, работу которой премьер-министр страны взял под личный контроль. Из-за аварии полностью остановлено движение поездов в южном направлении.

Он также отметил, что российская вакцина хорошо себя проявила в условиях пандемии. Напомним, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул стабилизацию ситуации с распространением COVID-19 в России. По его словам, самый сложный период уже пройден.

«Если бы у нас среди руководства, причем и среднего, и высшего звена, но главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID-19», — отметил президент.

Захарова назвала пресс-конференцию Байдена срежиссированной

Пресс-конференция президента США Джо Байдена была срежиссирована. Об этом 26 марта в ходе брифинга в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Лично меня это шокировало, не скрою. Я не ожидала что в США на таком уровне могут быть проведены смонтированные информационные акции. Опять же, нас столько учили тому, как нужно уважать свободу слова, как нужно избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со СМИ, странно видеть все вышеперечисленное со стороны Вашингтона», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Накануне прошла первая пресс-конференция Байдена в должности президента США. В ходе общения с журналистами президент рассказал о планах Вашингтона по выводу войск из Афганистана, вакцинации в стране, а также о намерении избираться на второй президентский срок.