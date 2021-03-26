Зрители «Маски» рассказали, каких персонажей хотят видеть в финале

Москва, 26 марта. Поклонники популярного шоу «Маска» в ожидании выхода нового выпуска обсудили номера участников и рассказали, каких персонажей хотят видеть в финале.

Очередной выпуск программы выйдет в эфир НТВ в воскресенье. Из проекта уже выбыли пятеро участников — Черная и Розовая Пантеры, Ананас, Банан и Пингвин. С каждым разом выступления становятся все более яркими, борьба за выход в финал все жестче.

Зрители пристально следят за публикациями в официальном аккаунте шоу «Маска» и в комментариях делятся впечатлениями от номеров участников. Под недавним постом они назвали лучших и достойных финала конкурсантов.

«Да почти все крутые. Солнце, Розовая Пантера и Змея не впечатлили. Остальные все крутые!!»; «Крокодил!!! Потрясающе спел!!! Отличный номер и прекрасный голос»; «Финалистами должны стать Лама, Неваляшка, Змея и Белый Орел. Желаю Ламе победы»; «В костюм Змеи идеально бы влезла Лобода, ноги точно ее, да и по всем подсказкам совпадает», — написали интернет-пользователи.

В Сети также обсуждают вероятную «подмену» певицы Ольги Бузовой, которую разоблачили в последнем выпуске. Она скрывалась под маской Розовой Пантеры.