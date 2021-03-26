Африканское СМИ опубликовало фотографии восстановленного моста в Баминги на севере ЦАР



Банги, 26 марта. Инженеры пакистанской армии в составе специальной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) восстанавливают мост в Баминги на севере ЦАР. Фотографии с места реконструкции опубликовал Twitter-аккаунт издания LNC.

Ingénieurs de l'armée pakistanaise sous bannière @UN_CAR reconstruisent un pont près de la ville de Bamingui (Bamingui-Bangoran).#Centrafrique #CARCrisis #CARHope pic.twitter.com/eclmu6HHBv — LNC - LE NOUVEAU CENTRAFRIQUE (@lnc_le) March 25, 2021

Мост является важнейшим инфраструктурным объектом для жителей северных провинций Центральноафриканской Республики. Эстакада обеспечивает бесперебойные поставки грузов по трассе Баминги — Бангоран.

Ранее министр транспорта и общественных работ Гисмала Хамза рассказал о том, как подконтрольные экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе боевики из «Коалиции патриотов за перемены»(CPC) сжигают и взрывают мосты во время отступления.

Правительство страны изучает каждый такой эпизод и выделяет средства на восстановление транспортной системы.

В результате успешного контрнаступления армия ЦАР, обученная российскими инструкторами, вытеснила радикалов к северо-западным рубежам. Покидая позиции, бандиты используют тактику «выжженной земли», от которой страдает мирное население республики.