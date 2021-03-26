Звезда шоу о похудении Наталья Руденко умерла после заражения коронавирусом

Волгоград, 26 марта. Жительница Волгограда Наталья Руденко скончалась в Волгограде, заболев коронавирусом. Она была известна на телевидении, как самая тяжелая женщина в России.

Впервые вся страна увидела ее на экранах в 2018 году. Вес Руденко составлял 280 кг. Героиня шоу подчеркивала, что очень хочет похудеть. Через год она снова появилась на передаче и рассказала об избавлении от 100 кг. Личная жизнь после этого стала налаживаться. Женщина планировала рожать ребенка.

Осенью Руденко заболела коронавирусом, ее легкие оказались сильно повреждены. Переводы в другие медучреждения не помогли, хотя она до последнего верила в лучшее.