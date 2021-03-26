Стилист Рогов разнес платье Бузовой с пикантным вырезом на ягодицах

Москва, 26 марта. Известный стилист Александр Рогов сравнил платье Ольги Бузовой, в котором она была на вечеринке по случаю своего дня рождения, с нарядом для эротического шоу.

Александр Рогов недавно представил свое новое шоу на YouTube-канале, в котором вместе со своей мамой обсуждает образы звезд. В первом выпуске они говорили о нарядах Яны Рудковской, Беллы Хадид, Татьяны Михалковой и других. Больше всего досталась певице и телеведущей Ольге Бузовой. Ее платье для вечеринки по случаю собственного дня рождения стилист назвал полным провалом.

Звезда для торжества выбрала весьма экстравагантный образ. Она появилась в длинном платье с перьями и шлейфом, а в области ягодиц красовался пикантный вырез в форме сердца.

«Конечно, чудовищное платье. Оно, скорее, для выступления в ночном клубе, может быть, эротическом шоу… Но на день рождения надеть платье с дыркой на попе в виде сердечка… И сейчас настолько немодно делать эти накладные волосы», — высказался Рогов.

Модного эксперта поддержала и его мама. По мнению женщины, такой откровенностью наряда Ольга Бузова демонстрирует неуважение к своим гостям.

Известная певица часто подвергается критики и становится центром скандала. Недавно зрители шоу «Маска», в котором она участвовала, заподозрили ее в обмане. Они считают, что вместо звезды на сцену выходил кто-то другой.