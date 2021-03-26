Истребители МиГ-31 впервые в истории ВМФ провели дозаправку над Северным полюсом

Москва, 26 марта. Истребители морской авиации России впервые в истории отработали дозаправку в воздухе над Северным полюсом, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Впервые в истории Военно-морского флота России два истребителя МиГ-31 пролетели над Северным полюсом, осуществляя дозаправку из самолета-танкера. Об этом Евменов сообщил в ходе общения с главой государства Владимиром Путиным. Маневры осуществлялись в ходе арктической экспедиции ВМФ РФ.

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнены полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса», — указал он.

Николай Евменов ранее сообщил о синхронном всплытии трех российских атомных подлодок из-подо льда и ракетных стрельбах в подледном положении.