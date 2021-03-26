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Военный аналитик рассказал, как США будут завоевывать Арктику

Военный аналитик рассказал, как США будут завоевывать Арктику

Москва, 26 марта. Руководство США планирует усилить свое присутствие в Арктике, распространив свое влияние на весь регион, считает военный аналитик Николай Протопопов.

Американские военные разработали новую арктическую стратегию, в рамках которой Вашингтон намерен полностью вытеснить из региона Москву и Пекин, пишет обозреватель РИА Новости Николай Протопопов. В документе говорится, что войска Соединенных Штатов призваны защищать американскую нацию, ввиду чего они должны быть готовы к вооруженным столкновениям в любой точке мира, в частности, в Арктике. Создатели стратегии отвели региону роли крупнейшей площадки международного соперничества и демонстрации военной мощи, плацдарма для вероятной войны и кладези природных ресурсов.

Вашингтон решил разработать новую концепцию из-за деятельности России в Арктике и планов Китая на регион, объяснил Протопопов. По мнению российской стороны, целью США является блокирование доступа к Арктике другим государствам. Особая обеспокоенность американского руководства связана с неспособностью американцев взять под контроль Северный морской путь.

Россия и Китай вкладывают большое количество ресурсов в возможность доминировать в Арктике, говорится в американском документе. В частности, РФ усиливает свои позиции при помощи отправки в регион самых передовых военных разработок. Москве удалось накрыть своеобразным защитным куполом северное побережье и близлежащие водные территории.

США же намерены заполучить господство в Арктике, уверен аналитик. Действия Вашингтона будут подчинены определенной системе, в рамках которой американцы создадут новые методики тренировок солдат для службы в условиях сильных морозов, а также оружие и технику, подходящую для сурового климата. Тем не менее в настоящий момент Соединенные Штаты являются новичком в Арктике, констатировал Протопопов. По его словам, американское руководство признает, что лидерство в регионе принадлежит России.

Ранее российские зенитчики Северного флота задействовали ЗРК С-400 «Триумф» в ходе учений по защите неба над Арктикой от «вражеских» воздушных целей.

Кроме того, на новую стратегию Вашингтона отреагировали пользователи Сети, которые отметили, что нельзя запретить США мечтать, передает «Царьград».

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