Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Регионы дополнительно получат более 3,5 млрд рублей на финансирование больниц

Регионы дополнительно получат более 3,5 млрд рублей на финансирование больниц

Москва, 26 марта. Выделенные правительством средства позволят компенсировать дополнительные расходы на помощь пациентам с коронавирусом, передает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что средства направят 12 регионам России и в Байконур.

"Регионы получат ещё более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Премьер министр РФ Михаил Мишустин ранее отметил, что из-за пандемии нагрузка на медицинские организации остается высокой. Озвученные меры поддержки, по мнению председателя правительства, позволят больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.

Новости партнеров