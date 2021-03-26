Регионы дополнительно получат более 3,5 млрд рублей на финансирование больниц

Москва, 26 марта. Выделенные правительством средства позволят компенсировать дополнительные расходы на помощь пациентам с коронавирусом, передает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что средства направят 12 регионам России и в Байконур.

"Регионы получат ещё более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Премьер министр РФ Михаил Мишустин ранее отметил, что из-за пандемии нагрузка на медицинские организации остается высокой. Озвученные меры поддержки, по мнению председателя правительства, позволят больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.