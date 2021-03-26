Скабеева не дала украинскому эксперту Охрименко сорвать прямой эфир

Москва, 26 марта. Телеведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева пресекла попытки украинского эксперта Александра Охрименко сорвать прямой эфир.

Киевский гость пытался оправдать позицию украинских властей относительно вакцины «Спутник V». По мнению Охрименко, власти Незалежной отказались от российского препарата, так как якобы не хотят «устраивать эксперименты».

В ответ ведущий Евгений Попов указал на тот факт, что российскую вакцину признали более 50 стран мира. Из этого он сделал вывод, что Охрименко просто-напросто не хочет откровенно поговорить о проблемах Украины с вакцинацией населения.

Один из гостей передачи, политолог Дмитрий Абзалов отметил, что индийского препарата CoviShield Украине хватит на 3,9 млн человек, а для формирования коллективного иммунитета необходимо намного больше доз. Охрименко резко прервал оппонента, и, срываясь на крик, начал утверждать, что проблема с COVID-19 в его стране не так серьезна.

«Товарищ Охрименко! Остановитесь на секунду. Мы не шутим. Замолчите. Хватит срывать нам программу. Мы уведем вас отсюда. Вы программу срываете! Замолчите. По очереди. Все серьезно. Тишина», — осадила распоясавшегося гостя Скабеева и навела порядок в студии.

Ранее телеведущая обвинила власти Киева в лицемерии из-за отказа от препарата «Спутник V».