Лейтенант жандармерии ЦАР рассказал о готовности силовиков к инаугурации президента

Банги, 26 марта. Лейтенант жандармерии, ответственный за взаимодействие ведомства и российских инструкторов в ЦАР, Валери Його Мартиаль рассказал о спокойной обстановке в республике накануне инаугурации президента.

Как уточнил силовик, армия и жандармерия при поддержке союзников из России и Руанды готовы обеспечить полную безопасность проведения важного политического мероприятия, а затем вернуться к зачистке страны от радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

«Вооруженные силы находятся в полной боевой готовности для освобождения от боевиков городов и деревень республики», — сообщил изданию Ndjoni Sango лейтенант.

Офицер напомнил, что совсем недавно правительственные силы выбили бандформирования из населенных пунктов Нанга-Богуила, Нана-Бакасса, Алиндао и Куки. Также Мартиаль опроверг сообщения о преступлениях со стороны военнослужащих.

«Это лживые обвинения, которые распространяют боевики только для того, чтобы выставить в негативном свете наши силы. Обстановка спокойная, люди свободно перемещаются на освобожденных территориях», — подчеркнул Валери Його Мартиаль.