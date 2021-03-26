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Эксперт рассказал, как выжить провалившемуся под лед человеку

Эксперт рассказал, как выжить провалившемуся под лед человеку

Москва, 26 марта. Специалист дал советы лыжникам, как себя вести на весеннем льду. Он отметил, что выходить на опасные участки можно только в паре.

Весенний лед особенно опасен, а шансы выжить провалившемуся под него человеку сводятся практически к нулю. Об этом рассказал эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в эфире «Радио 1».

По словам специалиста, главная опасность состоит в том, что человека начинает затягивать течение. Лыжник оказывается еще в более затруднительном положении, если под ним треснул лед, добавил Алешкин. Он отметил, что снять в воде лыжи будет очень сложно.

«Лыжи здесь работают как «подводный парус», как ускоритель. А удержаться за кромку льда не получится — она тонкая и ломается», — подчеркнул собеседник.

Эксперт посоветовал в таких случаях пытаться проломить лед и плыть в сторону берега. Алешкин констатировал, что даже в хорошей физической форме человек сможет продержаться в ледяной воде не более получаса.

Он напомнил, что выходить на непроверенный лед можно только в паре, причем оба должны соблюдать расстояние не менее десяти метров. Второй спортсмен должен нести с собой палку, чтобы в случае образования трещины на льду, он смог ее протянуть тонущему другу.

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