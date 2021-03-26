Эксперт рассказал, как выжить провалившемуся под лед человеку

Москва, 26 марта. Специалист дал советы лыжникам, как себя вести на весеннем льду. Он отметил, что выходить на опасные участки можно только в паре.

Весенний лед особенно опасен, а шансы выжить провалившемуся под него человеку сводятся практически к нулю. Об этом рассказал эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в эфире «Радио 1».

По словам специалиста, главная опасность состоит в том, что человека начинает затягивать течение. Лыжник оказывается еще в более затруднительном положении, если под ним треснул лед, добавил Алешкин. Он отметил, что снять в воде лыжи будет очень сложно.

«Лыжи здесь работают как «подводный парус», как ускоритель. А удержаться за кромку льда не получится — она тонкая и ломается», — подчеркнул собеседник.

Эксперт посоветовал в таких случаях пытаться проломить лед и плыть в сторону берега. Алешкин констатировал, что даже в хорошей физической форме человек сможет продержаться в ледяной воде не более получаса.

Он напомнил, что выходить на непроверенный лед можно только в паре, причем оба должны соблюдать расстояние не менее десяти метров. Второй спортсмен должен нести с собой палку, чтобы в случае образования трещины на льду, он смог ее протянуть тонущему другу.