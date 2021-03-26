Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Армия
  /  Обновлено: 

Главком ВМФ России рассказал об арктических экспедициях атомных подлодок

Главком ВМФ России рассказал об арктических экспедициях атомных подлодок

Москва, 26 марта. Подлодки ВМФ России впервые выполнили одновременное всплытие из подледного положения в Арктике, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Атомные подводные лодки находились на максимальном расстоянии до 300 метров друг от друга, сообщил адмирал Евменов президенту России Владимиру Путину. В рамках арктической экспедиции было проведено не только всплытие субмарин, но и ракетные стрельбы из-подо льда, заметил главнокомандующий.

Путин поручил Евменову продолжить проведение комплексных экспедиций в Арктике. Прошедшие учения на Крайнем Севере показали значительно возросшую способность российского флота действовать в суровых условиях, подчеркнул президент.

Военные эксперты Forbes ранее рассказали об основном преимуществе России в Арктике.

Новости партнеров