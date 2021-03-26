Главком ВМФ России рассказал об арктических экспедициях атомных подлодок

Москва, 26 марта. Подлодки ВМФ России впервые выполнили одновременное всплытие из подледного положения в Арктике, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Атомные подводные лодки находились на максимальном расстоянии до 300 метров друг от друга, сообщил адмирал Евменов президенту России Владимиру Путину. В рамках арктической экспедиции было проведено не только всплытие субмарин, но и ракетные стрельбы из-подо льда, заметил главнокомандующий.

Путин поручил Евменову продолжить проведение комплексных экспедиций в Арктике. Прошедшие учения на Крайнем Севере показали значительно возросшую способность российского флота действовать в суровых условиях, подчеркнул президент.

Военные эксперты Forbes ранее рассказали об основном преимуществе России в Арктике.