Открытие посольства Египта в Ливии позитивно повлияло на сотрудничество стран



Каир, 26 марта. Советник Египетского центра стратегических исследований Мухаммад Муджахид аз-Заят положительно оценил открытие посольства республики на территории Ливии.

Эксперт считает, что работа диппредставительства в Триполи означает признание переходного Правительства национального единства. Это укрепило сотрудничество по вопросам обеспечения стабильности и безопасности двух государств.

«Развитие Ливии происходит благодаря объединению существующих институтов и международной поддержке», — заявил советник.

Египет и сейчас помогает в разрешении ливийского кризиса. Аз-Заят напомнил, что именно Каир провел «красную линию» Сирт — Аль-Джуфра, которая позволила урегулировать ситуацию между сторонами конфликта и уменьшить влияние Турции на политику региона.

Открытие посольства 15 февраля 2021 года создало множество сфер для плодотворного сотрудничества. Так, республика готова помочь Триполи объединить военные институты и устранить с территории государства иностранных наемников.

Укрепление взаимодействия стран вчера, 25 марта, обсудили глава Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.