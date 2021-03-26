Супергеройский мультсериал «Неуязвимый» стартовал на Amazon

Вашингтон, 26 марта. Сервис Amazon Prime Video начал показ супергеройского мультсериала «Неуязвимый», основанного на одноименном комиксе Роберта Киркмана.

Стартовавший на сервисе анимационный сериал рассказывает о 17-летнем Марке Грэйсоне, который узнает, что его отец является самым могучим супергероем на Земле. Подростку предстоит совладать с силами, которые достались ему по наследству.

В первый сезон вошли восемь эпизодов, но пока зрителям доступны только три, причем с русскими субтитрами.

Тем временем стриминговый сервис Netflix утвердил новых актеров для второго сезона сериала «Ведьмак». Звездам «Бриджертонов» Анджоа Андохе и Крису Фултону достались роли Нэннеке и Риенса.