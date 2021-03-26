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Супергеройский мультсериал «Неуязвимый» стартовал на Amazon

Супергеройский мультсериал «Неуязвимый» стартовал на Amazon

Вашингтон, 26 марта. Сервис Amazon Prime Video начал показ супергеройского мультсериала «Неуязвимый», основанного на одноименном комиксе Роберта Киркмана. 

Стартовавший на сервисе анимационный сериал рассказывает о 17-летнем Марке Грэйсоне, который узнает, что его отец является самым могучим супергероем на Земле. Подростку предстоит совладать с силами, которые достались ему по наследству.

В первый сезон вошли восемь эпизодов, но пока зрителям доступны только три, причем с русскими субтитрами.

Тем временем стриминговый сервис Netflix утвердил новых актеров для второго сезона сериала «Ведьмак». Звездам «Бриджертонов» Анджоа Андохе и Крису Фултону достались роли Нэннеке и Риенса.

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