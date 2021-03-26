СМИ: недалеко от МКАДа появился свой «Суэцкий канал»

Москва, 26 марта. В 40 километрах от МКАДа произошла ситуация, схожая с происшествием на Суэцком канале.

Фура, нагруженная пятью тоннами лука, перекрыла въезд в подмосковный СНТ «Московский ветеран». Машина перегородила основную улицу и находится там уже третий день, сообщает ТВЦ.

Теперь жители деревни Алачково Чеховского городского округа отрезаны от транспортной связи. Местная администрация предоставила трактор, однако он не сумел помочь вытащить фуру. Из-за сложившейся ситуации люди не могут добраться до домов, а владельцы автомобилей — проехать.

В администрации городского округа заявили, что ситуация находится под контролем. На данный момент решается вопрос предоставления мультилифта для оперативного разрешения ситуации.

Глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал Федеральному агентству новостей, как происшествие в Суэцком канале может отразиться на России. Наш Северный морской путь может стать логистической альтернативой, отмечает эксперт.