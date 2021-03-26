Замаскировавшегося Моргенштерна чуть не выгнали из собственного ресторана

Москва, 26 марта. Скандальный рэпер Моргенштерн сделал специальный грим и отправился гулять по Москве. Однако из-за маскировки музыканта признались лишь единицы.

Моргенштерн является одним из самых популярных и успешных молодых исполнителей. На его YouTube-канал подписано почти десять миллионов человек. Недавно рэпер решил провести необычный эксперимент и выяснить, узнают ли его фанаты без характерной черты – татуировок на лице. Профессиональные визажисты закрасили тату и сделали фальшивую щетину.

Именно в таком маскировочном гриме Моргенштерн отправился в одну из московских школ, где спрашивал у учащихся, кто является их самым любимым музыкантом. Примечательно, что большинство подростков называли именно его имя, однако узнать своего кумира так и не смогли. После этот артист прогулялся по улицам столицы, но также остался не рассекреченным.

Некоторые прохожие даже не поверили Моргенштерну, когда он назвал свое имя. Их смутило отсутствие тату на лице. Однако самой курьезной ситуацией стало посещение музыкантом собственного ресторана. Исполнителя не узнали и чуть было не выгнали из заведения.

«Теперь мы знаем как Моргенштерн будет выглядеть на пенсии»; «Без татуировок Моргенштерн смотрится лучше»; «Так бы выглядел Алишер, если бы он не занялся рэпом и его бы не исключили из универа», — отреагировали пользователи Сети.

Недавно в Сети начали обсуждать родственную связь между Моргенштерном и историком моды Александром Васильевым. Сам стилист с удовольствием поддерживает «легенду» и называет рэпера своим «сыном».