Каждый автомобилист всегда должен заботиться о своей безопасности и здоровье во время управления транспортным средством. И мы говорим не только о правильном вождении, но и о страховке, о которой обязательно нужно позаботиться заранее. Сегодня мы предлагаем изучить все правила получения полиса ОСАГО: на какой минимальный срок можно оформить такой полис и какие существуют нюансы. На все наши вопросы ответил эксперт по страхованию Андрей Тростин.

Оформление ОСАГО — минимальные сроки

Самый частый вопрос, который сейчас встречается в Сети, — на какой минимальный срок можно оформить полис ОСАГО в 2021 году. К сожалению, карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, сильно сказался на финансовом состоянии россиян, поэтому многие автовладельцы интересуются, как же получить получить ОСАГО, который не ударит по кошельку. Эксперт дал нам подробный ответ на этот волнующий многих вопрос.

«Минимальный срок, на который можно оформить ОСАГО в 2021, — три месяца. Есть транзитные ОСАГО на 20 дней, но они недействительны для постановки авто на учет в ГИБДД, так что они, как правило, используются только для перегона авто от места покупки до дома», — подчеркнул Тростин.

Также многие задаются вопросом, будет ли такой полис отличаться от того, который приобретается на полный срок. По словам нашего эксперта, документ, выдаваемый на три месяца, ничем не отличается от обычного, разве что оплата будет произведена частями. Специалист обратил внимание, что при страховании на три месяца оплачивается 50% от полной стоимости ОСАГО, а полис, приобретаемый на полгода, обойдется в 70% от полной стоимости ОСАГО на год.

«При продлении на девять месяцев — доплата 50%, на оставшиеся полгода — 30%», — добавил он.

ОСАГО и штрафы

Чем отличается обычный полис от того, который выдается на короткий срок мы разобрались. А может ли влиять срок действия полиса на выплаты и штрафы? За ответами мы снова обратились к нашему эксперту.

«Если полис действующий и оформлен надлежащим образом, то будет произведено урегулирование, — подчеркнул Тростин. — А значит, штрафа при действующем полисе ОСАГО, независимо от того, на какой период он оформлен, не будет».

Оформление всех документов на транспортное средство — довольно важный и ответственный шаг. Если что-то сделать неверно, то можно нарваться на неприятности в виде штрафов либо дело просто затянется и отсрочит долгожданные поездки на собственном автомобиле. Поэтому мы советуем к оформлению ОСАГО подойти серьезно.

Как нам рассказал страховой эксперт, для оформления полиса ОСАГО необходимо единовременно предоставить в страховую компанию следующие документы:

• паспорт собственника автомобиля;

• паспорт технического средства (ПТС), если автомобиль не поставлен на учет МРЭО ГИБДД; и/или свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) при продлении действующего договора и если авто уже стоит на учете в МРЭО ГИБДД;

• потребуются также и водительские удостоверения всех допускаемых к управлению автомобилем лиц.

«При предоставлении всех документов полис ОСАГО будет оформлен за семь-десять минут. Основное время занимает внесение данных в систему. Но если же продлевается ранее действующий договор без внесения изменений, то оформление займет всего две минуты», — подытожил специалист.

Как оказалось, все довольно просто и быстро. Так что не стоит переживать, что покупка полиса ОСАГО сильно ударит по карману или займет много времени.