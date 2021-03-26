Граждане США считают первую пресс-конференцию Байдена «полнейшим конфузом»

Вашингтон, 26 марта. Первая полноформатная пресс-конференция президента США Джозефа Байдена состоялась 25 марта. Читатели издания Fox News назвали мероприятие «полнейшим конфузом».

Глава Белого дома в ходе мероприятия ответил на десять вопросов журналистов. Спрашивали о миграционном кризисе, затягивании работы Сената и о борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что Байден оставил без внимания множество актуальных вопросов. Содержание пресс-конференции вызвало негативную реакцию со стороны американцев.

«Полнейший конфуз. Не смог толком ответить даже на элементарные вопросы», — написал пользователь под ником DemocratNationalCorruption.

Часть комментаторов заявили, что разочаровались в Байдене. Другие назвали мероприятие «срежиссированным».

Ранее стало известно, что Джозеф Байден анонсировал «жесткую конкуренцию» между США Китаем.