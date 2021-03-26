Комитет по образованию проводит фестиваль, запрещенный Роспотребнадзором

В Санкт-Петербурге с 19 марта по 1 апреля проходит XI Международный образовательный форум, в рамках которого во время каникул комитет по образованию запланировал Фестиваль профессий «Школа развития». Для проведения фестиваля выбрали мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». В подготовку и проведение были вложены немалые деньги, но тут выяснилось, что проводить фестиваль нельзя — Роспотребнадзор категорически против из-за пандемии.

В распоряжении ФАН оказалась переписка между комитетом образования и Роспотребнадзором. Перед началом фестиваля в адрес Роспотребнадзора пришло письмо за подписью Натальи Путиловской. Председатель комитета образования просила содействия в проведении мероприятия и обеспечения безопасности от распространения COVID-19. К письму прилагался стандарт по разработке мер.

Но Роспотребнадзор, ознакомившись, был категорически против проведения фестиваля. По мнению ведомства, было нарушено сразу несколько пунктов безопасности — проводить фестиваль на территории музея категорически запретил.

Во-первых, комитет не предоставил сведений о количестве участников мероприятия.

Во-вторых, график посещения для различных школ составлен так, что когда одна группа уходит, а вторая приходит, то в небольшой зоне гардероба может оказаться одновременно до 240 детей.

В-третьих, не указаны помещения, в которых будут размещены диспенсеры для обработки рук антисептиком.

В-четвертых, не соблюдены меры социальной дистанции — 1,5-2 метра.

«Проведение фестиваля противоречит п.26 МР 3.1/2.1.0194-20, в соответствии с которым проведение массовых мероприятий в помещениях музея должно быть исключено», — говорится в документе Роспотребнадзора.

Однако фестиваль начался в положенное время, так как все деньги на его проведение уже были освоены.

ФАН ранее сообщал, что Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах. Программу помощи региональным вузам запустят уже в этом году.