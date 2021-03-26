Отец случайно расстрелял 12-летнего сына из травматического пистолета в Москве

Москва, 26 марта. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту ранения двенадцатилетнего ребенка. Как стало известно ФАН, трагедия произошла на востоке столицы в момент, когда отец мальчика перезаряжал свое травматическое оружие.

Как выяснили следователи, отец мальчика имеет в своем распоряжении официально зарегистрированный травматический пистолет. Вечером 25 марта мужчина решил проверить его исправность и на всякий случай перезарядить. Во время технической процедуры он нечаянно произвел два выстрела по своему сыну.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. После получения необходимых медицинских документов будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза», — рассказала ФАН старший помощник ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Жителя столицы оперативники не стали отправлять за решетку.

«Мужчина работает в сетевом салоне сотовой связи, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он находился с ребенком, который из-за болезни на данный момент не посещает учебное заведение. Мама в это время была на работе».

Выяснилось, что в момент перезарядки оружия к родителю подбежал его сын и потянул за ствол. Из-за этого произошло два выстрела в тело ребенка.

«У мальчика непроникающее ранение правого плеча, грудной клетки и правой голени. Сейчас он находится в местном лечебном учреждении. Его жизни опасность не угрожает», — уточнил источник.

Если вина 43-летнего мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до одного года лишения свободы.