Семейство дальневосточных леопардов попалось в фотоловушку в Приморье. ФАН-ТВ

Многодетное семейство краснокнижных леопардов попало в объектив фотоловушки, установленной на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае.

На кадрах видно, как внимание самки привлекает нечто находящееся за кадром. Особь, которую специалисты заповедника идентифицировали как Leo 117F, через некоторое время выходит из кадра, а ее трое малышей продолжают обозревать происходящее с безопасного расстояния.

Специалисты предполагают, что Leo 117F могла отправиться на охоту на оленя или косулю, совместив возможность накормить семейство с обучением детенышей приемам добычи пропитания. В национальном парке заявили, что во время съемки леопардам не угрожала никакая опасность, поскольку через некоторое время они оказались замечены на близлежащей территории.

Популяция дальневосточного леопарда, занесенного в международную Красную книгу, в начале 2000-х насчитывала около 35 особей. Мероприятия по повышению численности редкого хищника привели к тому, что в настоящее время учеными в России зарегистрированы порядка 100 особей.