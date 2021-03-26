Выбор несколько банальный: мэр Саратова присвоил названия двум безымянным улицам

Саратов, 26 марта. Мэр города Михаил Исаев присвоил название двум улицам, ранее бывших безымянными. Улица на окраине Ленинского района стала «2-м Зеленогорским тупиком», улица в Волжском районе будет называться «Нижним Сеченским проездом».



Градозащитник Валерий Петров прокомментировал переименование безымянных улиц. Активист отметил, что власть не слишком задумывалась над новыми названиями.

«Конечно, может показаться, что выбор новых названий несколько банальный. Говоря откровенно, это так и есть, власти ничего не придумывали. Но и улицы не центральные, одна так и вообще тупиковая, поэтому ничего страшного здесь нет. У нас и так слишком много споров про названия, переименования и прочие малозначимые вещи. Не стоит придавать улицам слишком большого значения», — рассказал градозащитник.

Ранее стало известно, что аварийные исторические здания Саратова хотят отдавать в аренду за один рубль. Такой путь предложили градозащитники, чтобы сохранить историческую часть города.