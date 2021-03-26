Медики ФСИН не планируют снимать запрет на свидания с арестантами из-за COVID-19

В марте в Санкт-Петербурге фиксируется высокий уровень выявленных случаев коронавирусной инфекции. Из-за устрашающих цифр в СИЗО и исправительных колониях были запрещены краткосрочные свидания с подозреваемыми и обвиняемыми — доступ людей в следственные изоляторы ограничили. Запрет сейчас сохраняется и в крупнейшем СИЗО-1 «Кресты» в Колпино, он рассчитан на четыре тысячи арестованных. Об этом корреспонденту ФАН сообщил знакомый с ситуацией источник.

Так, по данным собеседника Федерального агентства новостей, в Петербурге показатели выявленных случаев COVID-19 почти в 2,5 раза превышают общую статистику по стране. Опираясь на эти данные, медики ФСИН оставляют в силе запрет на проведение краткосрочных свиданий в колониях и СИЗО.

«В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в учреждениях, подведомственных УФСИН, введен в действие комплекс профилактических и ограничительных мер, приостановлено проведение краткосрочных свиданий», — сообщил источник ФАН.

Отмечается, что при условии стабилизации эпидобстановки в Петербурге и Ленобласти свидания для родных возобновят во всех учреждениях, правда сроки пока не раскрываются.

Ранее пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что допуск на длительные свидания родственников осужденных осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты и обязательного предоставления отрицательного теста на COVID-19.